Sinner sorprende Marozsan, punto pazzesco: il tuffo sull'erba di Halle è una prodezza

Jannik Sinner l'ha fatto di nuovo. Il numero uno al mondo ha conquistato un punto dopo un incredibile tuffo sull'erba dell' Atp 500 di Halle 2024 , dimostrando che anche i punti spettacolari sui prati sono pare per i suoi denti. L'altoatesino sta cercando il bandolo della matassa anche contro Fabian Marozsan , dopo due set equilibrati e un tie-break sfortunato nel secondo; terzo parziale partito con un immediato break dell'italiano, bravo a beffare l'ungherese nel momento decisivo del parziale.

Il tuffo di Sinner che apre al break contro Marozsan

Sinner ha conquistato un importante primo punto nel secondo game del terzo e decisivo set, con dinamica rocambolesca e divertente: prima un recupero in chop di dritto con successivo tuffo, proprio come accaduto con Tallon Griekspoor, poi una corsa sul lato sinistro del campo seguita da un rovescio incrociato stretto imprendibile. Autentica prodezza, da primatista nel ranking, di Sinner e sorrisi da ambedue le parti del campo, sebbene ovviamente il magiaro si sia rammaricato; poco dopo, break italiano e 2-0 nel parziale. L'azzurro nativo di San Candido sta prendendo sempre più confidenza con l'erba in vista di Wimbledon.