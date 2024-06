Gucci celebra Sinner a Londra: dagli ospiti al ristorante, tutto sull'evento mondano

Jannik Sinner si prepara a Wimbledon 2024 e, nel frattempo, è attivo anche in un altro ambito in quel di Londra. In attesa dei Championships, il numero uno al mondo si è già recato in Inghilterra per allenarsi e recitare il ruolo oramai consolidato di ambassador del marchio Gucci nel mondo. Sinner ha partecipato di recente a un evento privato organizzato dal noto e storico brand italiano nel Regno Unito, sfoggiando il consueto look sobrio ed elegante, esattamente come sul campo da tennis, con un completo total black e delle sneakers bianche. Non soltanto Jannik, ma anche diverse personalità del mondo dello spettacolo hanno partecipato alla serata promossa da Gucci a Londra.

Sinner, eleganza e sobrietà per Gucci in attesa di Wimbledon

Il numero uno del ranking ha partecipato a una cena privata al St. Restaurant di Londra in suo onore, un prestigioso evento di collaborazione con Gucci similmente a quanto accaduto a New York, nel 2022; all'epoca, Sinner aveva pubblicato sui social alcuni scatti della serata in vista degli Us Open con vari ospiti. Inoltre, nel 2023, in occasione del torneo di Wimbledon, Sinner si è presentato in campo portando al braccio un borsone marchiato Gucci, palesandosi come una vera e propria icona dello stile made in Italy in una competizione dal rigido dress code. Sempre con un borsone ad affiancarlo, al Roland Garros 2024, l'altoatesino ha replicato l'ingresso in scena con un accessorio brandizzato Gucci X Head all'esordio.

Il tennista, durante la serata di mercoledì 26 giugno, è stato protagonista nuovamente come main ambassador a una cena esclusiva promossa dal prestigioso marchio nella capitale inglese che ospiterà Wimbledon: all'evento mondano di celebrazione del numero uno erano presenti gli attori Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Kingsley Ben-Adir, Hannah Dodd, Poppy Delevingne per un pasto...'di lusso'. Si tratta dell'ennesimo capitolo del connubio vincente tra Sinner e Gucci, con l'azzurro evidentemente diventato una vera e propria icona dello sport e sociale.