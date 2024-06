Sinner-Djokovic in allenamento a Wimbledon: test tra campioni sul Centrale

Novak Djokovic ha scelto di allenarsi con Jannik Sinner in vista di Wimbledon 2024 , così da testare le condizioni del suo ginocchio. Il pluricampione Slam serbo, a poco meno di un mese da un intervento chirurgico al menisco, ha deciso di aumentare il ritmo di gioco per comprendere la fluidità dei suoi movimenti e la sua competitività atletica. Djokovic ha chiamato a sé il numero uno al mondo per un test di circa un’ora presso l’All England Club di Londra, conclusosi dopo poco più di un set intero.

Djokovic-Sinner, test importante a Wimbledon

Sinner ha raggiunto i campi d’allenamento londinesi circa alle ore 13.00 italiane, incontrando immediatamente Tommy Paul nel suo cammino e stringendo la mano al collega americano. Subito dopo l'arrivo, l’azzurro ha condiviso il campo 5 con Djokovic per una sorta di warm up prima di un vero e proprio set d'allenamento, con i due atleti di scena successivamente sul Campo Centrale. Circa 60 minuti intensi per i due tennisti protagonisti, sia una prova del 9 a livello fisico per il nativo di Belgrado che un test interessante per il numero uno al mondo; 6-3 in favore dell'italiano nel primo parziale, con il secondo set abbandonato dopo un 2-1 con break serbo allo scadere dell'ora di gioco. Djokovic, peraltro, poco prima di disputare l'incontro d'allenamento con Sinner, ha scambiato alcune chiacchiere con Carlos Alcaraz, presente a sua volta sul Centrale per allenarsi con Daniil Medvedev.

Dopo aver diviso il prato londinese con l’argentino Federico Coria, Sinner ha cambiato marcia circa 24 ore più tardi confrontandosi con Djokovic, durante il primo pomeriggio di giovedì 27 giugno; buone indicazioni per l’azzurro, pronto a spingersi più avanti possibile ai Championships, mentre si attendono chiari segnali dal campione serbo, ancora indeciso se disputare il torneo di Wimbledon o rimandare il ritorno in campo alle Olimpiadi di Parigi.