Sinner-Hanfmann a Wimbledon: orario, quando gioca e dove vederla in tv

Sinner-Hanfmann, dove vederla in tv

Si parte. Dal 1° al 14 luglio la 137ª edizione di Wimbledon, “The Championships”, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Una copertura mai così ricca: 750 le ore di diretta tra partite e studi di analisi e commento. Due settimane di full immersion. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, Sky Sport Wimbledon (dal 252 al 257 del telecomando), per tutti gli altri campi. Al commento da Boris Becker a Ivan Ljubicic, da Paolo Bertolucci a Flavia Pennetta.