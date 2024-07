Sinner, aspettando Shelton: i numeri dell'azzurro contro tennisti mancini

Jannik Sinner sfiderà Ben Shelton agli ottavi di finale di Wimbledon 2024 , nel contesto del day 7 sull’erba di Londra. Dopo aver eliminato in serie Yannick Hanfmann, Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic, l’azzurro è pronto a strappare un pass per i quarti dei Championships per il terzo anno consecutivo, sebbene l’avversario sia tra i più imprevedibili del circuito. Shelton, nel dettaglio, ha una caratteristica che lo rende particolarmente insidioso: è un tennista mancino , peculiarità poco ricorrente nel circuito. Sinner dovrà dunque fare attenzione all’estroso statunitense, non soltanto un giocatore fuori dagli schemi e capace di grandi prestazioni su palcoscenici altrettanto stimolanti, ma anche un atleta con la mano sinistra come dominante e quindi talvolta ostico per il classico 'ribaltamento degli schemi' tra le diagonali con un destrorso.

Sinner, le statistiche contro i tennisti mancini

Jannik Sinner ha affrontato degli avversari mancini in 22 occasioni totali nel circuito maggiore, in generale 23 se si considerano anche le Next Gen Atp Finals; il bilancio è di 15 vittorie e 7 sconfitte nel primo caso, mentre 15 vittorie e 8 sconfitte nel secondo. Nel 2019, infatti, l’azzurro ha sfidato Ugo Humbert sul cemento indoor di Milano per il torneo tra giovani talenti, perdendo con il punteggio speciale di 4-3(5), 3-4(3), 4-2, 4-2. La prima volta tra i grandi dell’azzurro contro un giocatore con la sinistra come mano dominante è datato 2020, contro sua maestà Rafael Nadal al Roland Garros, il suo regno: sconfitta anche in questo caso, in tre set, per 7-6(4), 6-4, 6-1. Il primo successo di Sinner, invece, è arrivato a Sofia nel 2020, torneo poi vinto da Jannik, contro l’ottimo servitore Marc-Andrea Huesler per 6-3, 6-4. L’ultimo match del tennista di San Candido contro un mancino risale al recente Roland Garros, durante il quale il 2001 è riuscito ad avere la meglio su Corentin Moutet in quattro parziali: 2-6, 6-3, 6-2, 6-1. La percentuale di successi di Jannik contro questa categoria di avversari è del 68.22% nel circuito maggiore e del 65.22% considerando le Next Gen Finals.

Sinner-Shelton, i precedenti

Il numero uno al mondo ha affrontato Ben Shelton già in tre occasioni tra il 2023 e il 2024, vincendo due incontri e perdendo una volta, la prima in assoluto. L’americano, infatti, ha battuto Sinner a Shanghai nel 2023 in rimonta: 2-6, 6-3, 7-6(5) sul cemento asiatico. La rivincita dell’italiano è arrivata sul finire della stessa stagione, a Vienna, in condizioni indoor, grazie a un concreto 7-6(2), 7-5. Il confronto più recente tra i due risale al torneo di Indian Wells 2024, nel corso del quale Sinner ha vinto in modo più netto con il punteggio di 7-6(4), 6-1, palesando una preparazione puramente tattica di livello superiore all’opponente. Set quasi sempre equilibrati tra i due, dunque si attende una prova di alto livello dell’altoatesino agli ottavi di finale sull’erba di Wimbledon; dal canto suo, Shelton, già fautore dell’eliminazione di Mattia Bellucci a Londra, sarà in vena di incredibili imprese con il suo servizio mancino esplosivo e la sregolatezza che lo contraddistingue.

Sinner contro tennisti mancini, i risultati

16 vittorie e 7 sconfitte nel circuito maggiore, 16 vittorie e 8 sconfitte con Next Gen 2019