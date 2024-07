Programma Wimbledon: Sinner e Paolini protagonisti, in campo Alcaraz

Il programma della settima giornata di Wimbledon 2024 (domenica 7 luglio) propone diversi incontri interessanti, tra i quali quattro con dei tennisti italiani protagonisti. Grande attesa per il ritorno in campo del numero uno al mondo, Jannik Sinner , impegnato agli ottavi di finale così come l’azzurra con la miglior classifica al femminile, ossia Jasmine Paolini . Nel doppio, sia per quanto riguarda il misto che il maschile, ci sarà ancora Italia da tifare in vista del prosieguo dei Championships. Per il resto, attenzione al confronto equilibrato tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov : ne uscirà il possibile prossimo avversario di Sinner.

Sinner, Paolini e gli azzurri in campo a Wimbledon

Jannik Sinner tornerà protagonista sul Campo 1, così come accaduto in occasione del primo turno con Yannick Hanfmann, affrontando Ben Shelton. L’azzurro ha dominato Miomir Kecmanovic al terzo turno, mentre lo statunitense ha sconfitto Denis Shapovalov soltanto dopo cinque duri set; sarà certamente una partita interessante, tra un tennista glaciale come Jannik e un estroso come Ben. A precedere il ritorno del numero uno sull’erba di Londra, Jasmine Paolini aprirà il programma sullo stesso campo contro Madison Keys, quest’ultima a suo agio sulle superfici rapide. Si alza il livello per la tennista toscana, volenterosa di far bene anche sul verde dopo aver trovato nel migliore dei modi il suo gioco anche in queste condizioni: in palio la top 5 oltre che i quarti. Le coppie italiane composte da Vavassori/Errani e Cobolli/Sonego, infine, se la vedranno rispettivamente con Withrow/Sutjiadi e McDonald/Shelton per proseguire il loro sogno inglese.

Alcaraz, Medvedev-Dimitrov, Raducanu

Sul Campo Centrale, ecco nuovamente il campione in carica: Carlos Alcaraz è pronto a figurare positivamente dopo aver faticato e non poco durante il terzo turno con Frances Tiafoe. Lo spagnolo sfiderà l’ostico Ugo Humbert, tennista francese mancino capace di grandi cose sul rapido. Occhi puntati, sul campo 1, sulla partita interessante tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov, con il russo e il bulgaro pronti a sfidarsi per un posto ai quarti; il vincitore potrebbe affrontare Jannik Sinner nel turno successivo, qualora l’azzurro riuscisse a battere Shelton. Tornando sul Centrale, di scena anche Emma Raducanu durante il pomeriggio, opposta alla neozelandese Lulu Sun da assoluta favorita; la britannica si è ritirata dal doppio misto con Andy Murray per un fastidio al polso, ma sembrerebbe aver recuperato in tempo per dare tutta se stessa in singolare. Di seguito il programma completo.

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle ore 14.30

Alcaraz [3] - Humbert [16]

Sun [Q] - Raducanu

Navarro [19] - Gauff [2]

COURT 1

A partire dalle ore 14.00

Paolini [7] - Keys [12]

Sinner [1] - Shelton [14]

Dimitrov [10] - Medvedev [5]

COURT 2

A partire dalle ore 12.00

Badosa-Vekic

Paul [12] - Bautista Agut

Glaspool/Dart-Martin/Bucsa

COURT 3

A partire dalle ore 12.00

Hijikata/Peers-Skupski/Venus [9]

Willis/Barnett-Dodig/Chan [8]

Gonzalez/Eikeri-Rojer/Mattek Sands

Galloway/Neel-J.Murray/Towsend

COURT 12

A partire dalle ore 12.00

Babos/Kichenok-Melichar Martinez/Perez [3]

Ram/Salisbury [3] - Mies/Smith

Skupski/Krawczyk [6] - Matos/Stefani

Arevalo/Zhang-Ram/Volynets

COURT 18

A partire dalle ore 12.00

Khromacheva/Rakhimova-Dabrowski/Routliffe [2]

Siniakova/Towsend [4] - Fernandez/Shibahara

Heliovaara/Dabrowski-Venus/Routliffe [2]

Lammons/Shibahara-Purcell/Yastremska

COURT 14

A partire dalle ore 12.00

Krejcikova/Siegemund [8] - Baptiste/Parks

Hsieh/Mertens [1] - Appleton/Miyazaki

Withrow/Sutjiadi-Vavassori/Errani [5]

Zielinski/Hsieh [7] - Nys/Schuurs

COURT 15

A partire dalle ore 12.00

Gonzalez/Molteni [11] - Machac/Zhang

Muhammad/Sutjiadi [15] - Shnaider/Vesnina dal 6-2 3-6

Broom/Fery-Koolhof/Mektic [7]

Ebden/Perez [1] - Molteni/Muhammad

Cash/Lumsden-Patten/Nicholls

COURT 16

A partire dalle ore 12.00

Dolehide/Krawczyk [7] - Garcia/Mladenovic

Kichenok/Ostapenko [9] - Mihalikova/Nicholls

Gonzalez/Olmos-Johnson/Christie

Pavic/Kichenok [3] - Perez/Melichar Martinez

COURT 17

A partire dalle ore 12.00

Gonzalez/Roger Vasselin [6] - Eubanks/King

Granollers/Zeballos [1] - Mahut/Mansouri

Kostyuk/Ruse-Sizikova/Wang

Krawietz/Panova-Krajicek/Siegemund [4]

TO BE ARRANGED 1

Non prima delle ore 17.00

McDonald/Shelton-Cobolli/Sonego dal 6-2 (3)6-7

Saslibury/Watson-Gillie/Kichenok