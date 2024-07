Sinner in Sardegna si dà al calcio a 5. Ma c'è un motivo

Dopo aver chiuso il torneo di Wimbledon, Jannik Sinner è volato in Sardegna insieme alla sua findanzata per ricaricare le pile e godersi dei momenti di relax. I fan del tennista azzurro sono tantissimi e così un gruppo di ragazzi che gioca a calcetto in una squadra amatoriale è riuscito a scattarsi una foto insieme al loro idolo in zona Porto Cervo. Il club si chiama Agugliaro Fc.

Sinner in Sardegna con la squadra di calcetto

"HERE WE GO! Jannik SINNER confermato come nuovo acquisto degli AGUS per la stagione 24/25. Deal done!", hanno scritto i ragazzi su Instagram, taggando Sinner e "riprendendo" gli annunci di calciomercato che vengono fatti da Fabrizio Romano sui social.