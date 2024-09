Federer critica Sinner sul caso doping: "Capisco chi chiede se è stato trattato come gli altri"

Roger Federer è intervenuto sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner , ritenuto comunque non colpevole . "Non è qualcosa che vogliamo vedere nel nostro sport, indipendentemente dal fatto che lui abbia fatto qualcosa o meno, o che lo abbia fatto qualsiasi altro giocatore. È solo rumore che non vogliamo. Capisco che è una situazione complicata. È l'incubo di ogni atleta avere queste accuse e questi problemi perché compiliamo moduli tutto il giorno, tutti i giorni. Ogni mattina quando ti svegli, pensi: "C'è qualcuno alla porta che viene a mettermi alla prova?". Quindi è davvero difficile...", ha detto lo svizzero.

Fededer e il caso Sinner

La decisione di non sospendere Sinner durante il processo ha suscitato critiche da parte degli appassionati di tennis. "Capisco la frustrazione di molti. "È stato trattato come gli altri?', si chiedono. E penso che sia qui che si riduce tutto - chiude Federer - Penso che siamo tutti abbastanza convinti che Jannik non abbia fatto nulla, ma l'incoerenza potenziale è che forse sarebbe dovuto stare fuori mentre non erano sicuri al 100 percento di cosa stesse succedendo. Penso che questa sia la questione a cui bisogna rispondere".