Sinner alla Milano Fashion Week, ci sarà anche Anna Kalinskaya? L'indizio social

Una coppia dentro e fuori gli stadi. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno consolidato la loro storia d'amore con quel bacio agli Us Open. Adesso però sono in due posti diversi: il tennista azzurro si trova ora a Montecarlo per allenarsi, tornerà in Italia per qualche giorno e poi volerà in Cina. La fidanzata è invece tornata a Mosca per fare un salto dal suo abituale hair stylist con tanto di immancabile foto sui social. Ma il passaggio in Russia potrebbe anticipare un incontro tra Jannik e Anna messo in agenda proprio in Italia, per la precisione durante la Milano Fashion Week.