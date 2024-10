Sinner numero 1 del 2024: ecco perché è certo del primo posto nel ranking Atp

SHANGHAI (Cina) - Jannik Sinner è già sicuro di chiudere il 2024 da numero uno del mondo. Il tennista altoatesino si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Shanghai, superando il ceco Tomas Machac 6-4, 7-5 e, con questo successo, chiuderà aritmeticamente il 2024 da numero 1 del ranking Atp. I punti accumulati oggi non permetteranno ai suoi avversari di raggiungerlo nelle prossime settimane. Nel ranking "live" Sinner ha attualmente ben 4.450 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, secondo in graduatoria. Primo italiano a salire sul tetto del mondo del tennis, Sinner ovviamente è anche il primo del nostro Paese a riuscirci a fine stagione.