Sinner a New York, il gesto mentre gioca a ping pong rassicura tutti

Jannik Sinner torna a sorridere. Il numero uno al mondo è arrivato a New York dove sta preparando l'esordio agli US Open, in programma sul cemento di Flushing Meadows dal 26 agosto all'8' settembre. A pochi giorni dal titolo conquistato a Cincinnati, il secondo 1000 della stagione e il quinto complessivo del 2024, l'azzurro è stato scagionato da tutte le accuse dopo essere risultato positivo a due test antidoping in occasione del torneo di Indian Wells. Jannik non ha colpe e non dovrà scontare nessuna squalifica, come sentenziato dal Tribunale Indipendente, e potrà andare a caccia del titolo nell'ultimo Slam della stagione dove guiderà l'ordine delle teste di serie. Nonostante un periodo complicato, Sinner è pronto a mettersi tutto alle spalle come dimostrano le prime immagini giunte da New York.