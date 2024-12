Anna Kalinskaya e la festa: c'è il like di Sinner, ma lei fa una scelta forte

La storia d'amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya continua ad appassionare fan e non. Dopo settimane di gelo, a inizio dicembre il campione altoatesino è volato a Miami per festeggiare il 26esimo compleanno della russa. E ora Anna ha condiviso su Instagram alcune foto della serata, compresa quella con la torta. Di Jannik, ancora una volta, nessuna traccia. Ma ai più non è passato inosservato il like di Sinner al post. Lei, però, continua a non seguirlo sui social e ha pure chiuso i commenti sulla sua bacheca. Stanno insieme oppure no?