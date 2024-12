“Sinner con il caso doping rischia sanzioni economiche pesantissime”

Una nuova lettura del caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Qualche giorno fa l'avvocato Angelo Cascella, esperto in diritto sportivo internazionale ed ex membro del Tas di Losanna aveva spiegato le reali possibilità di infliggere una squalifica al numero uno al mondo, che attende di conoscere il verdetto della sentenza dopo l'appello della Wada, che chiede per il campione azzurro da uno a due anni di sospensione. "Essendo state effettuate delle analisi ed essendo stato dimostrato la sussistenza di tracce dopanti - aveva spiegato Cascella -, l’atleta rischia una condanna da uno a due anni". In una recente intervista l'avvocato ha però sottolineato che la questione doping potrebbe portare a Sinner danni anche dal punto di vista economico.