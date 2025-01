Sinner, e ora? Tutte le opzioni per il dopo Cahill

Da oggi sappiamo che Darren Cahill alla fine del 2025 non sarà più il coach di Jannik Sinner, ma non lo sarà di nessuno visto che qualche settimana fa aveva annunciato in un'intervista che Sinner sarebbe stato il suo ultimo giocatore. E ora che succede? Il rapporto tra Sinner e Cahill si è andato via via cementando in questi due anni e mezzo di collaborazione, e difficilmente l'australiano si tirerebbe indietro qualora dall'azzurro arrivasse la richiesta di proseguire il rapporto, soprattutto in un 2025 che ad aprile potrebbe prendere una piega diversa, qualora il Tas decidesse di squalificare il numero 1 del mondo. Fu proprio Cahill, infatti, a presentarsi davanti alle telecamere americane poche ore dopo l'arrivo a New York per lo US Open per raccontare per filo e per segno quello che era successo mesi prima a Indian Wells: allenatore sì, ma anche psicologo e quasi un padre per un Sinner che scelse di affidarsi a un supercoach in aggiunta a Simone Vagnozzi (estate 2022) proprio perché convinto di poter dare la scalata alla prima posizione nel ranking mondiale.