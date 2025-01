Sinner, addio a Cahill a fine stagione: l’annuncio sorprende tutti

L'annuncio di Jannik Sinner arriva poco dopo la vittoria con Tristan Schoolkate agli Australian Open: "Cahill ha detto che questa sarà la sua ultima stagione". Il numero uno ha poi puntualizzato: "Lo aveva detto lui in un'intervista, non è una novità. Poi vediamo". Il 2025 potrebbe quindi essere l'ultimo anno per il coach australiano al fianco dell'altoatesino, con il quale lavora ormai dal 2022. Una collaborazione che ha portato all'esplosione definitiva del fenomeno azzurro, con il raggiungimento della prima posizione nel ranking Atp e la conquista di due Slam e delle Atp Finals, oltre alle due Davis vinte con l'Italia.