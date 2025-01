Clamoroso Sinner, Schoolkate lo fa tremare: ecco da quanto non perdeva un set

Jannik Sinner perde il primo set contro Tristan Schoolkate agli Australian Open. Il risultato del primo parziale nel secondo turno dello Slam è una vera notizia, perché nel 2024 il numero uno aveva lasciato per strada pochissimi set, conquistando quasi tutte le partite con un punteggio netto. La wild card di casa, che ha all'attivo soltanto due vittorie nel circuito maggiore (entrambe contro il giapponese Taro Daniel), mette in difficoltà l'altoatesino, che nel decimo e decisivo game del primo parziale subisce il break a zero, consegnando il set al numero 173 del mondo.