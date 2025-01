Sinner-Rune, questo scambio è irreale: il punto più bello degli Australian Open VIDEO

ha i superpoteri? Quello che ha fatto sull’1-1 nel terzo set, 30-40 per, va oltre i limiti umani. È sicuramente il punto più bello del torneo. Il pubblico allaè impazzito, così come quello incollato davanti alla tv. In Italia non era nemmeno l’alba: decisamente un bel risveglio. E non era nemmeno un punto banale. Dopo aver perso il secondo set, Rune aveva la palla break che poteva cambiare la partita. Lo ha detto anche Sinner in conferenza stampa : “Se lui (Rune, ndr) mi fa break al terzo e non faccio quel punto lì, la vedo dura…”. Insomma, un punto decisivo, è il migliore di tutto il torneo. Trentasei colpi spettacolari, alla fine sia Sinner sia Rune si piegano sulle gambe, stremati, come due pugili che se le sono date di santa ragione. I tifosi a Melbourne impazziscono. Sui social il video diventa subito virale. Guardare per credere.