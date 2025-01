Pietrangeli annoiato da Sinner: "Può giocare male ma per batterlo servono due Djokovic"

"Sinner in finale contro Zverev? Io lo vedo vincente, questo ragazzo non lo battono. Può giocar male lui, ma per battere Sinner oggi ci vogliono due Djokovic". Non ha dubbi Nicola Pietrangeli, che ha commentato a LaPresse la vittoria di Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open contro Ben Shelton. "Ormai non ha più un punto debole, è sempre perfetto. Ha la bravura e la fortuna del campione che nel momento buono tira fuori dal cilindro il colpo fantastico - ha aggiunto - È un piacere vederlo giocare, è quasi noioso da quanto è bravo". "È stata la solita passeggiata - ha detto a proposito del successo contro il tennista statunitense - Sta bene ed è in fiducia, adesso fa davvero paura a tutti".