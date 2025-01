Anna Kalinskaya, durissima frecciata a Sinner: il commento su Djokovic e Federer spiazza tutti

Sinner: Anna Kalinskaya lo dimentica per Djokovic, Federer e Serena Williams

Che sia ancora crisi o sia tornato il sereno con Sinner, in conferenza stampa Anna Kalinskaya ha deciso di rispondere a domanda diretta con quella che è suonata a molti come una frecciata. "Il mio tennista perfetto? Sicuramente sarebbe forte come Serena (Williams, ndr), intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente anche Federer, per la sua freddezza". Un'assenza importante, quella di Jannik, destinata a fare rumore.