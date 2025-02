Sinner il tennista e lo sportivo italiano più pagato al mondo: la classifica e la cifra incassata

Sinner è lo sportivo italiano e il tennista più pagato al mondo nel 2024: lo dice la classifica stilata dal sito web specializzato Sportico. Il numero uno nel ranking Atp ha incassato tra premi e sponsorizzazioni circa 50 milioni di euro , ripartiti più o meno equamente (24,26 milioni dalle vittorie, 25,90 milioni dagli sponsor). Nella classifica degli atleti più pagati al mondo, Jannik si piazza al 43 posto. In vetta c’è Cristiano Ronaldo , irraggiungibile, a quota 250 milioni. CR7 ha appena festeggiato 40 anni ma non ci pensa proprio a smettere e all'Al-Nassr percepisce uno stipendio da capogiro. Sul podio Stephen Curry (147 milioni) e il pugile Tyson Fury (141 milioni). Messi è subito fuori dal podio, quarto posto con 130 milioni. C'è un po' d'Italia anche al 22esimo posto, con il neo ferrarista Lewis Hamilton che nel 2024 (non con la Ferrari) ha guadagnato 57,64 milioni.

Sinner davanti ad Alcaraz: sono gli unici tennisti nella top 100

Tra i tennisti comunque, come detto, Sinner è il più pagato, grazie soprattutto ai due slam vinti nel 2024, Australian Open e Us Open. Carlos Alcaraz è molto più giù, all’87esimo posto con poco meno di 39 milioni di euro, di cui circa 29 dagli sponsor e 10 dalle vittorie in campo. Lo spagnolo è l’unico altro tennista presente nella top 10, e con gli sponsor ha guadagnato più di Sinner. Il fresco campione degli Australian Open è l’unico italiano presente in top 100. Tra le femmine invece spicca Jasmine Paolini, che si piazza all’undicesimo posto, subito fuori dalla top 10, con i circa sei milioni incassati in una stagione da incorniciare. Al numero uno c’è la tennista statunitense Coco Gauff, con circa 30 milioni guadagnati.