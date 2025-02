Sinner, Wada da spazzare via: continua a chiedere la squalifica quando mancano due mesi al Tas

Wada, un'ipocrisia senza fine

Quanto grande sia l'ipocrisia di questa organizzazione, lo conferma il passaggio successivo di Fitzgerald: "Sono stati gli atleti a spingere per sanzioni più severe contro i trasgressori, con il risultato che il periodo di sospensione (per sostanze non specificate) è stato allungato da due a quattro anni". Che cosa c'entra questo riferimento agli atleti richiedenti sanzioni più severe contro i trasgressori? inner non ha trasgredito un bel niente, come Fitzgerald sa benissimo e fa finta di non sapere con il suo predicozzo. E com'è che la Wada stiaa rivedendo adesso, soltanto adesso, le norme sulla possibile contaminazione involontaria? Il portavoce assicura: "Posso confermare che nell'ambito della revisione in corso del Codice mondiale antidoping si stanno esaminando le norme relative a questo aspetto". Non potevate farlo prima del caso Clostebol che l 10 marzo compirà un anno e da un anno Sinner è costretto a vivere in una situazione che schianterebbe chiunque non fosse Sinner? All'appuntamento con il Tas (16-17 aprile) mancano ancora due mesi e tre giorni. La Wada dovrebbe avere la buona creanza di stare zitta e aspettare il pronunciamento di Losanna. Invece, parla, parla nell'evidente tentativo di condizionare il verdetto svizzero. Rafforzando la convinzione che il sistema antidoping sia da spazzare via, per rifarne uno totalmente nuovo. Come dice Martina e come pensano gli americani che hanno tagliato i fondi all'organizzazione con sede a Montreal, per rappresaglia contro la clemenza mostrata dai professionisti dell'antidoping nell'illuminante vicenda cinese.