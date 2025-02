La Wada sul caso Sinner: “Le sanzioni non guardano il calendario”

Wenzel ha poi continuato: “Abbiamo ricevuto messaggi di chi considerava la sanzione troppo elevata e di chi diceva che non fosse sufficiente. Forse questa è l'indicazione che, sebbene non sia una decisione popolare, probabilmente è stata quella giusta. Quando esaminiamo i vari casi non temiamo il pensiero dell'opinione pubblica. Le sanzioni sono guardano al calendario. Non è che quando raggiungi un accordo puoi dire: 'Ok, però i tre mesi di squalifica li facciamo partire tra due mesi'. Non appena si trova l'accordo lo si rende pubblico anche per questioni di trasparenza. E deve avere effetto immediato. Con Sinner è successo questo". Per Jannik il periodo della squalifica è appena iniziato. Potrà allenarsi in maniera ufficiale dal prossimo 14 aprile. Niente Masters 1000 sul cemento americano (Indian Wells e Miami) e sulla terra rossa di Montecarlo e Madrid. Lo rivedremo agli Internazionali BNL d'Italia a Roma, in programma a maggio.