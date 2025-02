Toni Nadal difende Sinner e passa al contrattacco: la frase sui giocatori "non molto puliti"

Toni Nadal si schiera a favore di Jannik Sinner nella vicenda Clostebol e l'accordo con la Wada che ha portato a tre mesi di sospensione: “L'ho già detto e spiegato più volte - le parole dello zio di Rafa - sono contrario alla sanzione. Conosco Sinner personalmente e non aveva alcuna intenzione di commettere un reato e non puoi trattare una persona in quel modo per un errore capitato per caso. Non può essere che tu abbia quel desiderio di supervisionare e sanzionare. Devi sanzionare qualcuno che fa cose sbagliate intenzionalmente e cerca il proprio tornaconto. E so che non è il caso di Sinner. So che non ha tratto beneficio da ciò che hanno scoperto. Allora perché vuoi sanzionarlo? È vero quello che dicono, che altri che non sono il numero 1 sono stati sanzionati perché hanno sbagliato in precedenza”.