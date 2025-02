NEW YORK (STATI UNITI) - Mentre Jannik Sinner sconta la sua squalifica, distraendosi con la Fashion Week di Milano , l'eco del ' caso clostebol ' viene raccolto oltreoceano dal New York Times, che attraverso una minuziosa ricostruzione della vicenda che ha avuto come protagonista il numero 1 del tennis Mondiale, evidenzia le contraddizioni della Wada e annuncia grandi cambiamenti nel mondo dell'antidoping.

Sinner 'granello di sabbia'

Al centro dell'approfondimento, le dinamiche decisionali della Wada, che con l'accordo trovato con Sinner e le relative spiegazioni allo stop comminato al numero 1 dell'Atp fino a maggio, ha mostrato un cambio di rotta che non è passato inosservato. Se prima del 'caso clostebol', infatti, le richieste di squalifica per gli atleti finiti inconsapevolmente nelle maglie dell'antidoping, era tassativamente tra i 12 e i 14 mesi, gli ultimi sviluppi, prima con la polacca Swiatek e poi con lo stesso Sinner, hanno portato a stop più brevi e non all'applicazione pedissequea del regolamento, al di là della sbandierata "proporzionalità" già compresa nelle pene comminate secondo l'agenzia internazionale antidoping, Un'incoerenza ed una disparità di trattamento che hanno sollevato proteste a tutto tondo e che porteranno ad un cambiamento epocale entro il 2027.

La retromarcia della Wada

"Gli atleti sono responsabili della negligenza dell'entourage. Questo non vuol dire che tutti i casi possano essere trattati allo stesso modo". I funzionari della Wada hanno difeso così l'accordo trovato con Sinner, definendolo come appropriato e la pena di tre mesi come proporzionata al livello di colpevolezza. Una dichiarazione incoerente per il NYT, che ricorda come la stessa Agenzia internazionale antidoping, opponendosi alla prima assoluzione del numero 1 del mondo, si fosse mostrata irremovibile sulla necessità di una squalifica non inferiore ad un anno, prima di ridurla a soli tre mesi.