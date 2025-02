Jannik Sinner è a Milano . Il numero uno, dopo la tappa a Sesto per rilassarsi con la famiglia, ha raggiunto il capoluogo lombardo in occasione della Fashion Week , dove è ospite di Gucci , uno dei suoi sponsor principali. Ad annunciarlo è stata proprio la casa di moda: "Il Global Brand Ambassador Jannik Sinner è arrivato la nuova Gucci Fashion Week 2025 Collection a Milano", si legge nel post pubblicato sui social. I primi scatti diffusi in rete hanno subito fatto il giro del web. Si tratta della prima uscita a un evento ufficiale, in questo caso di uno sponsor, da quando la Wada ha annunciato il raggiungimento dell'accordo.

Sinner: cosa farà durante la squalifica

Nelle prime settimane della sua squalifica di tre mesi, arrivata in seguito all'accordo con la Wada, Sinner ha cambiato diverse località. La prima tappa è stata Dubai, dove Anna Kalinskaya era impegnata in un torneo Wta (anche se è possibile che fosse solamente alla ricerca di strutture private dove allenarsi durante questo periodo). Successivamente, Jannik ha fatto rientro nella sua Sesto, dove ha passato un po' di tempo con la famiglia, ritagliandosi anche momenti di svago tra sci e golf. Ora Milano, in attesa di riprendere gli allenamenti in vista del rientro in campo, previsto agli Internazionali d'Italia di maggio.