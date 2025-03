Santopadre mette Sinner davanti a tutti: "Ecco cos'ha Jannik più di Alcaraz"

Le parole del coach sul momento d'oro del tennis azzurro

"I successi vengono dalla storia, In questo momento siamo ammirati da tutti, siamo un modello anche per altre federazioni - ha aggiunto Santopadre -. Un giocatore da solo non va da nessuna parte. Oggi i ragazzi sono un po' più persi, hanno più modo di andare fuori equilibrio. È pieno di giocatori che in coppa Davis di sono paralizzati, Matteo è sempre stato un leader, un uomo squadra e sin da bambino ha partecipato a gare di squadra". Emilio Sodano, presidente del comitato regionale Fitp, invece, punta l'attenzione sugli investimenti spiegando come "oggi il tennis va così bene per molteplici fattori. Il segreto sta in un percorso iniziato anni fa con il canale che ha reso il tennis visibile a tutti. Internazionali, Atp Finals e fasi finali della Coppa Davis sono tutte manifestazioni in cui la Fitp guadagna parecchi soldi e li investe nel settore tecnico. Si sono investiti 18 milioni nel 2023, oltre 20 nel 2024 e il budget del 2025 è di 25 milioni di euro. Sono cifre che ci permettono di dare assistenza a tutti i nostri giocatori".