Sorteggio Atp Miami diretta: Berrettini, Musetti e Paolini scoprono gli avversari

MIAMI (USA) - Appena andato in archivio il Masters 1000 di Indian Wells con il trionfo di Jack Draper, i big del tennis sono già pronti a tornare in campo per il Masters 1000 di Miami con il tabellone maschile e femminile che saranno definiti dal sorteggio in programma oggi (17 marzo, ore 18 italiane). Con il campione in carica Jannik Sinner ancora ai box per la sospensione seguita al caso Clostebol, gli altri azzurri puntano a recitare un ruolo da protagonisti in Florida sul cemento dell'Hard Rock Stadium: a guidare il gruppo degli italiani da teste di serie Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nel maschile e Jasmine Paolini nel femminile. Segui la diretta del sorteggio.