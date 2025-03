Sinner a Roma, il grande ritorno da numero uno: lo scenario è sempre più concreto, tutti i calcoli

Anche nel primo Masters 1000 della stagione, quello andato in scena sul cemento dell' Indian Wells Tennis Garden , Alexander Zverev e Carlos Alcaraz hanno mancato una ghiotta occasione per avvicinare la vetta della classifica mondiale. Il tedesco ha incredibilmente lasciato il torneo al secondo turno dopo la sconfitta con Tallon Griekspoor , mentre lo spagnolo, che difendeva il titolo conquistato lo scorso anno in California, si è arreso in semifinale al futuro vincitore Jack Draper . Due risultati che rinforzano il primato di Jannik Sinner , sempre più saldamente al numero uno del mondo. Il campione azzurro ha appena festeggiato le 41 settimane in vetta al ranking e il periodo è destinato ad aumentare ancora nonostante la sospensione che lo terrà lontano dai campi fino al 4 maggio.

Sinner numero uno anche a Roma? La situazione

Durante la sospensione Sinner non potrà difendere i 1.000 punti del titolo vinto lo scorso anno a Miami, i 400 della semifinale a Montecarlo e i 200 dei quarti di finale di Madrid. Attualmente a 11.330 punti in classifica, il numero uno al mondo arriverà alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia con 9.730 punti nel ranking Atp. Zverev si trova attualmente a 7.945 e a Miami dovrà difendere la semifinale prima di perdere altri 250 punti, mentre Alcaraz sarà chiamato a migliorare i quarti di finale raggiunti lo scorso anno in Florida (200 punti) prima di perderne altri 400 alla vigilia del torneo di Roma. Ciò significa che il tedesco dovrebbe ottenere più di 2.435 punti per superare Sinner e quindi vincere due Masters 1000 su tre e sperare nei restanti eventi di guadagnare i punti necessari per il sorpasso, mentre è quasi impossibile la missione dello spagnolo che prima del "1000" romano dovrebbe conquistare ben 3.220 punti su 3.500 disponibili.

Ranking ATP: cosa deve fare Alexander Zverev per superare Sinner

Dopo Indian Wells, Zverev avrà 7.945 punti. Prima di Roma ne perderà 650: 400 a Miami, 100 a Monte-Carlo e Madrid, 50 a Monaco di Baviera. Dunque, possiamo dire che il suo inseguimento a Sinner parte da un virtuale bottino di 7.295 punti. Questo significa che tra Miami e Madrid dovrà ottenere più di 2.435 punti per superare i 9.730 di Sinner.

Sarebbe dunque sicuro di passare Sinner vincendo tutti i tre Masters 1000, oppure vincendone due su tre e raccogliendo i restanti punti negli altri tornei. Potrebbe anche vincere a Monaco di Baviera e arrivare in finale in tutti i tre Masters 1000; oppure trionfare a Monaco e in uno dei Masters 1000, arrivando in finale e in semifinale negli altri due. Un compito tutt'altro che semplice, ma comunque matematicamente possibile.