Sinner, ecco a cosa servono gli amici: Rune perde la testa e Draper trionfa in finale a Indian Wells

Jack Draper è un grande amico di Sinner, uno dei pochi nel circuito ad averlo difeso senza se e senza me sul caso Clostebol. Hanno anche giocato in doppio insieme. E se Jannik ha passato indenne il primo torneo importante in cui non ha potuto giocare, lo deve anche al britannico, che ha eliminato Alcaraz in semifinale e poi ha trionfato con Rune in una finale senza storia a Indian Wells, vinta 6-2 6-2. Sinner così inizia la sua settimana numero 41 in vetta al ranking Atp con un distacco ancora più ampio sugli inseguitori, che non riescono ad approfittare della sua sosta forzata.