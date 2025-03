Miami, chi sono gli italiani al via: quando c’è il sorteggio e dove vederlo in tv

Dalla California alla Florida: dopo i trionfi di Jack Draper e Mirra Andreeva a Indian Wells, il circuito si sposta a Miami per il "1000" combined che completerà l'appuntamento del Sunshine Double. Non ci sarà il campione in carica Jannik Sinner, che sta continuando a scontare la sospensione, ma saranno tanti gli azzurri al via nel tabellone maschile che saranno guidati da Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, rispettivamente 15ª e 28ª testa di serie. In main draw anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, oltre a Federico Cinà, che dopo aver ricevuto una wild card farà il suo debutto assoluto nel circuito maggiore a pochi giorni dalla finale raggiunta nel Challenger di Hersonissos.