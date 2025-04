Piatti e il difficile obiettivo di Sinner: "Vi dico la verità, secondo me..."

ROMA - Trasformare un momento difficile in un'opportunità. È quello che avrà fatto sicuramente Jannik Sinner secondo il suo ex coach Riccardo Piatti , nella cui accademia è cresciuto l'attuale numero uno del mondo che ha potuto tornare ad allenarsi in vista degli Internazionali d'Italia dopo lo stop di tre mesi concordato con la Wada per il caso Clostebol.

Piatti sul difficile obiettivo di Sinner: "Può farcela"

"I mesi di stop, non sono di stop per lui - ha detto Piatti parlando di Sinner in un'intervista a 'Super Tennis' -. La pandemia, ad esempio, è stato uno dei periodi più importanti di costruzione. A Monte-Carlo si allenava tre volte a settimana sul fisico e giocava tutti i giorni a tennis". Ecco così che secondo Piatti l'altoatesino, che in questo 2025 ha già vinto gli Australian Open (unico torneo fin qui giocato quest'anno), può addirittura centrare il Grande Slam vincendo anche a Parigi, Londra e New York: "Sono sicuro che in questi mesi senza poter disputare tornei Sinner non si sia fermato. Trasformerà questa situazione spiacevole in una positiva. Credo che abbia in mano una carta importante per vincere Roland Garros, Wimbledon e US Open".