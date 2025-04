Sinner finalmente è tornato: con chi ha fatto i primi scambi in campo a Montecarlo

E finalmente è tornato! Jannik Sinner in campo, per la prima volta dopo la sospensione per il caso Clostebol e l'accordo con la Wada. Il numero uno ha scelto il suo amico Jack Draper, come primo compagno per allenarsi, e già questo è un segnale. Sinner ha capito in questo periodo quali sono i suoi veri amici, e lui è sicuramente uno di questi. L'ultima a pugnalarlo alle spalle è stata Serena Williams, con delle dichiarazioni non proprio eleganti nei suoi confronti. Lo aspettavano tutti ieri al Country Club di Montecarlo, ma la pioggia ha ritardato ancora di un giorno un rientro tanto atteso. Jannik si era presentato con tanto di borsone a tracolla. Erano bastate queste poche immagini a far venire i brividi ai suoi tifosi. Poi però il maltempo lo aveva costretto a ripiegare in palestra per un paio d'ore. Il tempo non è stato clemente nemmeno oggi, ma Sinner non voleva più aspettare e per questo ha scelto un campo al coperto a Beaulieu sur mer, poco distante da Montecarlo. Dopo un periodo di lavoro mirato in palestra, è tempo di riprendere la racchetta in mano per Sinner, che tornerà da grande protagonista agli Internazionali d’Italia al Foro Italico.