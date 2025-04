Sinner cambia anche il palinsesto Rai: c'è la sua intervista, salta Vespa

ROMA - Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Dopo la squalifica per il caso Clostebol che scade alle 23.59 del 4 maggio, il numero uno al mondo è pronto a tornare sui campi, da protagonista: l'altoatesino mette infatti nel mirino gli Internazionali d'Italia, in programma al Foro Italico di Roma dal prossimo 7 maggio (il classe 2001 giocherà la sua prima partita il 9 o il 10, ndr). Nel frattempo la popolarità di Jannik è cresciuta a dismisura, tanto che il tennista azzurro è riuscito a ritagliarsi un importante spazio su Raiuno nel prime time, stravolgendo al contempo i palinsesti della rete.