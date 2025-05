Sinner e lo zaino di Gucci esclusivo solo per lui: come è fatto e quanto costa

Nella lunga storia d’amore tra Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale e Global Brand Ambassador di Gucci, e i suoi iconici borsoni firmati dal brand fiorentino, si aggiunge un nuovo capitolo. Durante gli Internazionali di Roma, Sinner ha sfoggiato uno zaino Gucci Ophidia personalizzato in pelle bianca con monogramma GG, impreziosito dalle sue iniziali e dal nastro web rosso e verde. A differenza della versione standard in tessuto GG Supreme beige ed ebano, questa edizione esclusiva eleva il suo status di accessorio unico. Il modello Ophidia è disponibile in diverse varianti: la versione usata da Sinner ha un costo di circa 1400-1500 euro, senza ovviamente calcolare il fatto che è personalizzato per Jannik.