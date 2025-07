Diretta Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi live

Jannik, adesso è ora di riscrivere la storia. Il numero uno al mondo scende in campo oggi contro Novak Djokovic (due i precedenti a Wimbledon, entrambi vinti dal serbo) per cercare il pass che vale la finale nel torneo dello Slam più prestigioso. L'azzurro parte favorito ma, si sa, nel tennis - soprattutto se di fronte hai una leggenda come Nole - i pronostici se li porta via il vento. Oggi servirà uno Jannik al massimo della forma per provare a centrare l'ennesima finale in uno Slam, la prima a Wimbledon. Il gomito non preoccupa più, per fortuna. Anche oggi l'azzurro giocherà con un manicotto ma sarà solo una precauzione, nulla più. Nole, dall'altra parte, ieri non si è allenato per un risentimento muscolare dovuto alla caduta negli ultimi scambi del match vinto contro l'altro italiano Flavio Cobolli. I numeri dei due campioni che oggi incroceranno le racchette sul centrale di Wimbledon non possono che essere diversi: 19 i titoli vinti da Jannik, 100 quelli portati a casa da Nole; 57 le settimane da numero uno di Sinner, 428 quelle di Djokovic; 3 i titoli Slam vinti dall'altiatesino, 24 quelli del serbo. Ma soprattutto 7 le vittorie a Wimbledon di Djokovic (in 10 finale disputate) contro le due semifinali fin qui racimolate dall'italiano. La differenza di età tra i due però è di 15 anni e questo fa tutta la differenza del mondo. Oggi Jannik partirà favorito, dicevamo: l'appuntamento con la storia lo aspetta.