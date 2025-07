Alcaraz-Fritz, diretta semifinale Wimbledon: segui la sfida di oggi, tennis live

LONDRA (INGHILTERRA) - Ci siamo, è il giorno delle semifinali del singolare maschile a Wimbledon . Sul Campo Centrale, a partire dalle 14:30, si sfidano Carlos Alcaraz e Taylor Fritz : in palio c'è l'approdo all'ultimo atto dei Championships . Il tennista spagnolo campione in carica ha sconfitto nei quarti di finale Cameron Norrie in tre set, al termine di una gara senza storia e terminata con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3. Il talento statunitense ha invece eliminato Karen Khachanov in quattro set (6-3, 6-4, 1-6, 7-6). Il vincitore affronterà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic nella finalissima di domenica 13 luglio. Segui la diretta del match sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

15:59

Fritz si assicura il tie-break: 6-5

Turno di battuta a 30 per lo statunitense che 'prenota' quantomeno il tie-break. Ora Alcaraz serve per raggiungere Taylor.

15:55

Alcaraz pareggia ma che fatica: 5-5

Lo spagnolo tiene a 30 il turno di battuta dopo essere stato sotto 30-15 (due le risposte lungoriga con il rovescio per un Fritz da applausi nel secondo set)

15:51

Fritz show: 5-4 nel secondo set

L'americano tiene a 15 il turno di battuta e dà spettacolo: clamoroso il passante lungoriga di rovescio (40-15) per il 27enne di San Diego! Il Centrale apprezza e applaude. Ora Alcaraz serve per restare nel set.

15:48

Alcaraz cancella una palla break e pareggia i conti nel set: 4-4 con Fritz

Sul 30-30 seconda dello spagnolo: Carlos sbaglia l'angolo e viene punito con il rovescio da Taylor che si costruisce palla break. Lo spagnolo la annulla con la prima vincente e ai vantaggi tiene il turno di battuta, sfruttando la palla corta.

15:45

Si riparte sul Centrale

Il match riprende sul 30 pari nell'ottavo game del secondo set.

15:44

Altro malore sul Centrale

Vincente d'incontro di rovescio e altra clamorosa uscita di rovescio lungoriga per Fritz: è 30 pari sul Centrale ma il gioco si interrompe ancora per un altro malore sugli spalti.

15:42

Si può ripartire

Il match riprende regolarmente dopo il malore accusato dallo spettatore sul Centrale di Church Road.

15:40

Si ferma il match, malore in tribuna

Si ferma la partita: malore per uno spettatore sugli spalti.

15:37

Fritz avanti 4-3

Molto bene Taylor al servizio: lo statunitense chiude a 15 e rimette la freccia.

15:34

Alcaraz risponde per le rime: ancora parità

A zero anche lo spagnolo che chiude con il game con un serve and volley.

15:32

Fritz non commette errori in battuta: 3-2

Nei tre game giocati finora al servizio nel secondo set, Taylor ha concesso un solo 15 allo spagnolo. Lo statunitense torna in vantaggio.

15:29

Alcaraz ristabilisce l'equilibrio: 2-2 nel secondo set

Raro errore di volo dello spagnolo (30-40), il cui successivo dritto termina la sua corsa in rete: ai vantaggi Carlos tiene la battuta.

15:24

Fritz rimette la freccia: 2-1 con Alcaraz

Lo statunitense concede un solo 15 a Carlos (gratuito di Taylor con il dritto), riportandosi in vantaggio nel secondo parziale.

15:21

Alcaraz pareggia subito i conti: 1-1 con Fritz

Il game si apre con il lob di polso dello spagnolo, ingiocabile al servizio: Carlos ristabilisce l'equilibrio nel parziale.

15:19

Fritz muove per primo il punteggio nel secondo set

Il parziale si apre con l'ottimo game dello statunitense che tiene a zero il turno di battuta portandosi per la prima volta in vantaggio nel match.

15:17

Al via il secondo set sul Campo Centrale di Wimbledon

Si riparte con Taylor Fritz al servizio.

15:15

+++ Alcaraz vince 6-4 il primo set +++

Altro turno di battuta a zero per lo spagnolo che porta a casa il primo parziale del match: 6-4 il punteggio dopo 36' di partita.

15:12

Fritz annulla un set point e accorcia le distanze

Sotto 30-15, Carlos incanta il Centrale con vincente incrociato sul quale Fritz, pur tuffandosi, non può arrivare. Lo spagnolo si costruisce con il rovescio un set point, annullato da Taylor che tiene ai vantaggi il turno di battuta. Ora però Alcaraz, avanti 5-4, serve per il set. Medico in campo per Fritz: applicato un cerotto sul gomito.

15:06

Alcaraz 'vede' il primo set: 5-3

Altro turno di battuta a zero per lo spagnolo e primo parziale a un passo.

15:03

Fritz non molla: Alcaraz conduce 4-3

Turno di battuta a 15 per lo statunitense che deve recuperare un break.

14:59

Alcaraz sale sul 4-2

Sotto di un 15, lo spagnolo va a segno con due ace consecutivi (30-15) poi Taylor sale in cattedra con un inside in da urlo pareggiando i conti nel game (30-30). Carlos è però efficace al servizio e tiene la battuta con due punti consecutivi.

14:55

Fritz accorcia le distanze: Alcaraz avanti 3-2

Nonostante il primo doppio fallo del suo match (40-30), lo statunitense tiene a 30 il turno di battuta. Intanto Alcaraz accusa un problema all'occhio. Probabilmente si tratta di un moscerino.

14:52

Alcaraz tiene il turno di battuta: è 3-1 con Fritz

Ottimo game dell'americano che, sotto 30-15, trova una grande risposta con il rovescio: incrocio lungolinea e standing ovation del Centrale. Carlitos non si scompone e con due punti di fila (prima vincente più ace) tiene il turno di battuta.

14:47

Fritz dimezza lo svantaggio: Alcaraz avanti 2-1

A zero anche lo statunitense che prova a ricucire immediatamente lo strappo. Carlos al servizio dopo il cambio di campo.

14:44

Alcaraz consolida il break

Game a zero per lo spagnolo, devastante con la prima. Break consolidato e doppio vantaggio nel primo set.

14:43

Alcaraz parte forte: break dello spagnolo, 1-0 con Fritz

La semifinale si apre subito con il break dello spagnolo: Alcaraz è efficace in risposta e sale rapidamente sul 40-15: due le palle break costruite dal numero due al mondo. La prima viene cancellata dallo statunitense con l'ace, la seconda (con l'aiuto del nastro) è quella vincente.

14:39

Inizia la sfida tra Alcaraz e Fritz

Si parte sul Centrale di Church Road: serve per primo il 27enne nativo di San Diego.

14:32

Alcaraz e Fritz in campo!

Carlos e Taylor fanno il loro ingresso sul Centrale di Wimbledon, accolti dall'ovazione dei tifosi.

14:25

Wimbledon, il percorso di Fritz

Primo turno: Fritz b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-7 (6), 6-7 (8), 6-4, 7-6 (6), 6-4

Secondo turno: Fritz b. Diallo (Can) 3-6, 6-3, 7-6 (0), 4-6, 6-3

Terzo turno: Fritz b. Davidovich Fokina (Spa) 6-4, 6-3, 6-7 (5), 6-1

Ottavi di finale: Fritz b. Thompson (Aus, ritiro) 6-1, 3-0

Quarti di finale: Fritz b. Khachanov 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 (4)

14:22

Wimbledon, il percorso di Alcaraz

Primo turno: Alcaraz b. Fognini (Ita) 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6, 6-1

Secondo turno: Alcaraz b. Tarvet (Ing) 6-1, 6-4, 6-4

Terzo turno: Alcaraz b. Struff (Ger) 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

Ottavi di finale: Alcaraz b. Rublev 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-4

Quarti di finale: Alcaraz b. Norrie (Ing) 6-2, 6-3, 6-3

14:20

La classifica Atp live: duello tra Sinner e Alcaraz, Musetti nella top 10

Il ranking aggiornato con gli ultimi risultati a Wimbledon: Djokovic morde ancora...

14:15

Wimbledon, Alcaraz non si ferma più ed è a due vittorie dall’eguagliare Borg

Vincendo domenica sarebbe il secondo tennista dell’era open a fare per due anni consecutivi la doppietta Roland Garros-Wimbledon. APPROFONDISCI

14:05

Wimbledon 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000

13:55

Fritz spavaldo su Sinner e Alcaraz: "Sull'erba nessuno può fare molto contro di me..."

Lo statunitense (n.5 Atp), già trionfatore quest'anno sull'erba di Stoccarda e Eastbourne, si è qualificato per la prima volta alle semifinali di Wimbledon: COSA HA DETTO

13:45

Alcaraz-Fritz, i precedenti

Quello odierno tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz sarà il terzo confronto diretto sul circuito maggiore. I due si sono già affrontati due volte e in entrambe le occasioni ha avuto la meglio il tennista spagnolo: Carlos si è infatti imposto ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami nel 2023 e nella Laver Cup 2024.

13:35

Wimbledon, dove vedere Alcaraz-Fritz in tv e streaming

13:25

Wimbledon, Alcaraz e Fritz aprono il programma delle semifinali

Il matchtra, così come tutte le sfide dello, sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW. Novità sulla finale maschile del torneo, in programma domenica 13 luglio: l'incontro sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8.

La prima semifinale del torneo di Wimbledon, che vedrà opporsi Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, andrà in scena oggi, venerdì 11 luglio, sul Centre Court come primo match, poi Sinner-Djokovic. La sfida prenderà il via non prima delle ore 14:30 italiane.

Centre Court, Wimbledon