Federica Pellegrini, il messaggio agli haters dopo il caos su Sinner: "Sono due giorni che..."

Federica Pellegrini non soccomberà agli haters, anzi. Dopo l'ultima polemica montata da qualche malelingua in seguito alla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025, la Divina ha deciso di usare l'arma del sarcasmo. Dimostrando, ancora una volta, di che pasta è fatta. Dura e combattiva, sempre pronta a far valere le proprie idee e opinioni. E così, archiviati i commenti negativi e le domande scomode di certi giornalisti, Federica ha sfoderato l'arma dell'ironia, condividendo un video sui social in cui prende in giro chi l'ha attaccata per via delle sue passate dichiarazioni su Sinner e il caso Clostebol.