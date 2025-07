Sinner, Umberto Ferrara torna nello staff dopo il caso Clostebol

A sorpresa Umberto Ferrara torna a far parte dello staff di Jannik Sinner . Allontanato lo scorso settembre dopo il caso Clostebol , il preparatore atletico è rientrato nel team del numero uno al mondo con effetto immediato: sarà presente già domani alla ripresa degli allenamenti a Montecarlo.

Sinner sceglie Ferrara: torna nel team dopo il caso Clostebol

Ferrara è stato il preparatore atletico di Sinner dal 2022 fino al settembre dello scorso anno. Il suo coinvolgimento nella contaminazione involontaria, che ha poi causato tre mesi di sospensione per Sinner, lo aveva portato ad essere allontanato dal team, sostituito da Marco Panichi. Dopo il licenziamento pochi giorni prima di Wimbledon, la posizione era rimasta aperta e Sinner ha deciso di affidarsi nuovamente al suo vecchio preparatore per i prossimi tornei. "Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli”, si legge nel comunicato ufficiale.

Sinner, i prossimi tornei. Niente ritorno per Naldi

Dopo la separazione da Sinner, Umberto Ferrara aveva affiancato Matteo Berrettini. La collaborazione con il tennista romano è durata circa sei mesi, concludendosi lo scorso giugno dopo gli Internazionali. Ora tornerà a lavorare con il numero uno del mondo: il Master 1000 di Cincinnati e gli Us Open sono dietro l'angolo e Jannik è chiamato a difendere 3000 punti per il ranking mondiale. Niente ritorno, invece, per Giacomo Naldi, il fisioterapista anche lui coinvolto nel caso Clostebol e allontanato sempre lo scorso settembre.