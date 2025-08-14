Mannarino impressionato da Sinner: "Quando ci giochi contro capisci..."

Le parole di Mannarino su Sinner dopo la sfida a Cincinnati

E al termine della partita persa sul cemento del torneo statunitense, Mannarino ha parlato così di Sinner: "Quando lo affronti capisci perché è il numero uno - ha detto il 37enne francese, n.89 Atp -. È da molto tempo che non ci giocavo, l'ho visto in campo, soprattutto al Roland Garros. L'ho anche visto allenarsi a bordo campo. È vero che è entrato in un'altra dimensione. Colpisce la palla molto bene, mette costantemente pressione. Anche quando sbaglia un po', non ti senti mai in grado di trovare la giusta posizione. Ogni volta che aveva bisogno di un buon servizio, di un buon colpo, lo faceva. Forse non gli ho messo abbastanza pressione o non si sentiva in pericolo, ma è rimasto piuttosto rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che contava, e questo ha fatto la differenza".