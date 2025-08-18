Sinner-Alcaraz diretta Cincinnati: segui la finale tennis di oggi

Finisce nei peggiori dei modi la finale di Sinner contro Alcaraz nel Masters 1000 di Cincinnati. Ritiro per l'azzurro. Dopo 20' ecco il forfait dopo un avvio complicatissimo. “Mi dispiace, non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”, confessa al fisioterapista accorso in campo per verificare le sue condizioni. Parole che lasciano poco spazio ai dubbi e suggellano una serata da dimenticare per l’azzurro. Alcaraz nuovo campione di Cincinnati.

21:51

La delusione di Sinner: "Mi dispiace"

Sinner premiato con il secondo posto al centro del campo: tutti ad applaudirlo, si alza in piedi Alcaraz. Le sue parole: "Di solito parto con l'avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico. Da ieri non mi sentivo bene. Spero di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui. Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti aguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata. Un grazie al mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deluvervi, ma a volte capito e bisogna saperlo accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una situazione migliore".

21:41

La frase di Sinner ad Alcaraz: "Sono sceso in campo solo per onorare il pubblico"

Carlos Alcaraz si è subito avvicinato a Jannik Sinner, dopo la decisione del numero 1 al mondo di ritirarsi dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. “Sono sceso in campo solo per rispetto del pubblico, ma non ce la facevo”, ha confidato Jannik allo spagnolo.

21:37

La sportività di Alcaraz

Bel gesto di Alcaraz che abbraccia e consola Jannik. L'azzurro è praticamente senza energie. Finisce così il match: Carlos nuovo campione a Cincinnati: "Mi dispiace Jannik", scrive il campione spagnolo sulla telecamera.

21:35

Sinner si ritira: "Non ce la faccio"

Alza bandiera bianca Jannik Sinner: "Mi sento male, non ce la faccio", si capisce dal labiale in panchina. Finisce qua la finale.

21:34

Sinner, qualcosa non va dal punto di vista fisico: è 0-5

Errori su errori: 0-30. Sinner in campo praticamente non c’è. Buona prima vincente con Alcaraz che sbaglia la risposta: 15-30. Palla corta sulla quale Jannik non ci prova nemmeno. A questo punto un problema fisico è sicuro già dal momento dell’entrata in campo. Sul 15-40 arriva un ace, annullata una palla dello 0-5. Doppio fallo e 0-5.

21:30

4-0 Alcaraz

Non si è praticamente giocato sul turno di servizio di Alcaraz. 4-0 con Sinner in bambola. In panchina azzurra silenzio.

21:29

Sinner, inizio da incubo: sotto 3-0

Resta da capire se ci sia un problema fisico – ricordiamo che, dopo un errore di rovescio nel secondo game, si è toccato la zona del costato – oppure se si tratti semplicemente della tensione iniziale del match. In questo game Jannik va sotto 0-40, si affida al servizio e cancella la prima delle tre palle break (15-40), ma alla fine Alcaraz, che continua a rispondere in maniera efficace, conquista il 3-0.

21:21

Alcaraz avanti 2-0

Sbaglia ancora Sinner, quanti errori per lui in questo inizio di match. Primo vero scambio e questa volta esce il rovescio di Alcaraz: 15-15. Troppa potenza nel rovescio di Jannik: altro fuori. Poi trova una risposta di dritto spettacolare: 30-30. Nastro e out: 40-30. L’azzurro sgancia un dritto incrociato, l’avversario non ci arriva. Applausi e 40-40. Due errori del numero 1 e 2-0.

21:16

Sinner, tutti errori. Alcaraz fa break: 0-1

Primo scambio e stecca di Jannik con pallina alle stelle. Alcaraz forza sul dritto e altro errore dell’azzurro: 0-30. Ed esce il dritto centrale: 0-40. E scappa via ancora il dritto a Sinner. Tutti errori e break Carlos.

21:13

É iniziata Sinner-Alcaraz

Si parte, al servizio Jannik Sinner.

21:08

Sorrisi e abbracci prima del via

Sorteggio, sorrisi, foto, abbracci. Inizia così la sfida tra Sinner e Alcaraz. Ora il riscaldamento.

21:03

Ci siamo, giocatori arrivati al campo

Sinner e Alcaraz sono arrivati ora a bordo di due macchine. Riscaldamento a breve, poi si parte.

20:44

Ranking Atp, cosa può succede tra Sinner e Alcaraz

Oltre al prestigio del trofeo, la finale di Cincinnati riveste un peso notevole anche in ottica classifica ATP e nella corsa al numero uno di fine stagione. Al momento, Sinner e Alcaraz sono divisi da 2.250 punti: di conseguenza, in base a chi si aggiudicherà il titolo, il distacco alla vigilia dello US Open potrà variare tra 2.600 e 1.900 punti. La vera battaglia, però, si accenderà a New York: Jannik dovrà difendere 2.000 punti, mentre lo spagnolo ne ha in palio soltanto 50. Un successo a Cincinnati garantirebbe all’azzurro un vantaggio più solido. In ogni caso, Sinner può guardare con fiducia al futuro: basterà vincere a Flushing Meadows per restare in vetta indipendentemente dai risultati del rivale. Al contrario, un trionfo di Alcaraz allo US Open significherebbe inevitabilmente il sorpasso.

20:36

I precedenti tra i due campioni

A Cincinnati andrà in scena la quattordicesima sfida tra i due a livello ATP. I numeri sorridono ad Alcaraz, avanti 8-5 complessivamente e 5-2 sul cemento. Lo spagnolo conduce inoltre 4-1 nei match disputati nei Masters 1000 e 3-2 nelle finali.

20:23

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

Il match è in programma alle ore 21. Qui tutte le info per vederlo.

20:08

La sfida Sinner-Alcaraz

Nel 21° secolo era successo solo due volte che due tennisti si affrontassero in quattro finali consecutive tra Slam, 1000 e Finals. C’erano riusciti Federer-Nadal nel 2006 (Montecarlo, Roma, Parigi e Wimbledon), e poi Nadal-Djokovic nel 2011 (Indian Wells, Miami, Madrid e Roma). Sinner e Alcaraz potrebbero però diventare i primi a toccare quota cinque finali se dovessero sfidarsi anche allo US Open.

20:00

Sinner-Alcaraz, a voi la finale

Ci siamo per la finale di Cincinnati. Sinner contro Alcaraz, il via alle 21 italiane.

Cincinnati