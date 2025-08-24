Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner a cuore aperto: "Sono innamorato". Chi è la fidanzata di cui tutti parlano

Nuova storia d'amore per il tennista italiano e per i fan, che hanno analizzato gli indizi degli ultimi mesi, non ci sono più dubbi sul nome della fortunata
3 min

Novità nella vita privata di Sinner. Jannik è di nuovo innamorato, ha un'altra fidanzata dopo la fine della storia con Anna Kalinskaya. "Sono innamorato ma non voglio parlarne", ha dichiarato in una recente intervista. Del resto il tennista è sempre stato molto riservato sulla sua sfera sentimentale. Vuole far parlare per i suoi risultati in campo e non di certo per le sue faccende di cuore. Cuore che, però, è tornato a battere negli ultimi mesi. Il diretto interessato ha preferito non svelare il nome della fortunata ma per i fan che da mesi analizzano ogni dettaglio, ogni mossa social, il nome non è un segreto. Dovrebbe trattarsi, salvo clamorosi colpi di scena, di Laila Hasanovic, la modella danese che nell'ultimo periodo è stata avvistata più di una volta negli stessi posti dell'altoatesino. Prima a Copenaghen, poi agli Internazionali a Roma. E poi ancora a Parigi per il Roland Garros e a Londra per Wimbledon. Anche in vacanza in Sardegna, dove i due avrebbero trascorso giorni di relax e passione. Un'ombra silenziosa ma presente, che è riuscita a regalare il sorriso al numero uno al mondo.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l'8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato, infatti, è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg. La rottura con Schumacher Junior è piuttosto recente: è avvenuta nella primavera 2025 dopo tre anni insieme. Tra l'altro, l'Hasanovic era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l'incidente sugli sci del 2013. Dalla scorsa primavera il suo nome è stato accostato a quello di Sinner ma Laila non ha mai confermato o smentito tali indiscrezioni. Non resta che attendere nuovi avvistamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

