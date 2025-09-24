Sinner risponde a Federer: "I campi? Sono così da sempre..."

Jannik Sinner risponde a Roger Federer. L'ex numero uno del mondo aveva criticato gli organizzatori dei principali tornei, affermando che "fanno tutto il possibile per cercare di agevolare la possibilità che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner arrivino in finale, anche rendendo i campi più lenti, a prescindere dalla superficie". Secondo il 20 volte campione Slam "I direttori dei tornei pensano: ‘Preferisco avere Sinner e Alcaraz in finale, sai?'. In un certo senso funziona per il tennis. Non abbiamo bisogno solo di campi veloci, ma quello che vorremmo vedere è Alcaraz o Sinner adattarsi a velocità incredibili, e poi giocare la stessa partita su un campo ultra-lento e vedere come va. Questo perché i direttori dei tornei hanno permesso velocità della palla e velocità del campo praticamente identiche ogni settimana".