Non è così che Tallon Griekspoor sognava di festeggiare la prima vittoria in carriera con Sinner dopo sei sconfitte su sei precedenti. Il tennista olandese ha speso belle parole per il numero due al mondo, che si è dovuto ritirare in preda ai crampi nel terzo set dopo più di due ore di battaglia: “Non è certo il modo in cui vorresti vincere - le parole di Griekspoor - qui a Shanghai le condizioni sono state davvero brutali per tutta la settimana. Pensavo fossimo stati un po' fortunati a giocare di sera senza sole, ma dopo due ore e 36 minuti, a metà del terzo set... Mi dispiace per lui, gli auguro una pronta guarigione”.

Djokovic: "Non ricordo l'ultima volta che..."

Prima di Sinner, in campo c’era Novak Djokovic. Anche lui è uscito stremato dal campo dopo una rimonta con Hanfmann che gli ha portato via diverse energie. Il tennista serbo dall’alto dei suoi 38 anni ne ha giocati tanti di tornei in condizioni climatiche estreme, ma ha rivelato che così tanto non gli era mai capitato: “Non ricordo l’ultima volta che ho giocato in condizioni simili - ha detto Nole - con questa umidità, non credo sia mai stato così in Cina. È lo stesso per tutti i giocatori in campo, ma è davvero dura quando hai più dell'80% di umidità giorno dopo giorno, soprattutto per i ragazzi che giocano durante il giorno con il caldo e il sole, per loro è ancora più dura. Per me, dal punto di vista biologico, è un po' più difficile da affrontare. Ma oggi ho dovuto davvero resistere alla tempesta”.

Sinner e i crampi, quando torna in campo

I crampi che hanno colpito Sinner e l'hanno messo ko probabilmente sono dovuti al caldo e all'umidità, anche se con Griekspoor ha giocato di sera, quando le condizioni erano leggermente migliori rispetto alle sfide di giorno. Il numero due al mondo non ha potuto difendere il titolo, e ha perso terreno con Alcaraz nella corsa al primo posto. È solo l'ultima di una lunga lista di tennisti che si sono dovuti arrendere alle condizioni climatiche estreme di Shanghai. Adesso deve pensare a recuperare per tornare al meglio nella parte finale della stagione con tanti appuntamenti importanti in programma. Il rientro in campo è previsto per l'esibizione milionaria Six Kings Slam dal 15 al 18 ottobre, ci sarà anche Alcaraz. Il primo torneo con punti in palio però, è l'Atp 500 di Vienna dal 20 ottobre.