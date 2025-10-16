Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha impiegato poco più di un'ora di gioco per liquidare Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-2 e qualificarsi per la finale del Six Kings Slam , evento d'esibizione di scena a Riad, in Arabia Saudita. Prosegue a gonfie vele la difesa del titolo dell'azzurro, che dopo aver superato agevolmente Tsitsipas ha estromesso con altrettanta facilità Nole. Il match che tutti attendevano è dunque realtà, vale a dire la finale con Carlos Alcaraz . I due si contenderanno il titolo di "Re d'Arabia", oltre a un cospicuo assegno, ma soprattutto proveranno a far divertire il pubblico, che già in questi giorni ha apprezzato lo spettacolo offerto dai giocatori alla ABN Arena. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sull'ennesimo capitolo della rivalità ' Sincaraz '.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Alcaraz, valevole per la finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si disputerà sabato 18 ottobre non prima delle ore 20:00, al termine della finale per il terzo posto tra Djokovic e Fritz.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Alcaraz è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto quattro delle cinque sfide andate in scena nel 2025: l'unica sconfitta è arrivata nella finale di Wimbledon. I due si sono affrontati di recente nella finale dello US Open, con successo dello spagnolo. Inoltre, Sinner e Alcaraz si sono sfidati anche nella finale dello scorso anno a Riad: a vincere fu Jannik in tre set.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Alcaraz a Riyad sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti del torneo di Riad, dunque per assistere alle partite dell'evento sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Six Kings Slam, il montepremi

Solamente per la partecipazione, ciascuno dei sei giocatori incasserà un milione e mezzo di dollari (1,3 milioni di euro circa). Il vincitore si prenderà inoltre 4,5 milioni di dollari (3,9 milioni di euro circa), tornandosene quindi a casa con in tasca 6 milioni dollari (5,2 milioni di euro circa).