Sinner-Tsitsipas diretta: l'esordio di Jannik al Six Kings Slam. Tennis oggi LIVE

A Riad prende il via il “Six Kings Slam” , prestigioso torneo d’esibizione che riunisce alcuni dei migliori tennisti del mondo. Il format resta quello della passata edizione: due giocatori già qualificati alle semifinali e altri quattro che si contenderanno l’accesso partendo dai quarti di finale. Il torneo si disputa sul cemento indoor della ANB Arena, impianto da 8.000 posti, e non assegna punti validi per il ranking ATP. Attesissimo l’esordio di Jannik Sinner , in programma al termine del match inaugurale tra Zverev e Fritz , con diretta su Netflix. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:25

Subito break per Sinner!

Inizia bene la partita per Sinner, che strappa subito il servizio a Tsitsipas. Il greco annulla la prima palla break, ma poi si arrende ai vantaggi. Splendida la risposta in rovescio di Sinner, che poi, aiutato dal nastro, si prende il game inaugurale del match!

20:20

Sinner-Tstsipas: si inizia!

Tutto pronto per il secondo match del Six Kings Slam: via a Sinner-Tsitsipas, inizia a servire il greco!

20:16

Giocatori in campo: applausi per Tsitsipas, ovazione per Sinner

Concluso il match inaugurale, con il netto successo di Fritz su Zverev, entrano in campo i protagonisti del match serale: applausi per Tsitsipas, in maglia rosa, degna del Giro d'Italia, ovazione per Sinner, in blu.

20:11

Tsitsipas fermo da oltre un mese

Anche per Tsitsipas si tratterà del rientro dopo un lungo stop: è infatti oltre un mese che il greco si ritrova fermo ai box e, nonostante le smentite sulla notizia circolata riguardo un intervento alla schiena, resta il fatto che, dopo la sconfitta al secondo turno degli Us Open, ha disputato solamente la Coppa Davis contro il Brasile, battendo al tie Seyboth Wild e perdendo con il talentino Fonseca.

20:06

I precedenti: Tsitsipas nettamente in vantaggio

Quello di oggi sarà il decimo incontro tra Sinner e Tsitsipas e, sorprendentemente, l'ellenico è nettamente in vantaggio sull'ex numero uno del Mondo, con un parziale di 6-3 nei precedenti.

19:56

Doveva essere Draper, invece sarà Tsitsipas

Il sesto partecipante alla kermesse saudita avrebbe dovuto essere Jack Draper, fermato dagli annosi problemi all'anca, che lo hanno costretto a chiudere in anticipo il suo 2025. Ad affrontare Sinner sarà così il greco Tsitsipas, che King lo è stato nel recente passato, ma che oggi è precipitato al numero 24 del Ranking Atp.

19:50

Obiettivo difendere il titolo, con le Finals nella testa

La ricca competizione di Riad vale per Sinner qualcosa in più del munifico montepremi: l'altoatesino infatti, oltre all'obiettivo di difendere il simbolico titolo, punta anche a ritrovare la miglior condizione in vista delle Finals Atp di Torino, vero obiettivo di fine anno.

19:40

Jannik Sinner di nuovo in campo dopo Shanghai

L'attesa per il debutto di Sinner è anche legata al recente precedente di Shanghai, con Jannik costretto al ritiro nel match valido per il terzo turno contro Griekspoor a causa dei crampi che lo hanno divorato. Ora il numero 2 del mondo garantisce di aver recuperato al 100% e di volersi mettere alle spalle la delusione cinese.

19:30

Sinner fa il suo esordio al Six Kings Slam

L'Arabia cerca il nuovo re. Dopo la vittoria dello scorso anno, Jannik Sinner ci riprova. Ecco la sfida contro Tsitsipas. Si parte non prima delle 20.

Riad - Arabia Saudita