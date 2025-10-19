Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Sinner, l’incredibile cifra guadagnata al minuto (e al secondo) al Six Kings Slam

Il successo del numero 2 del mondo contro Alcaraz gli ha fruttato un ingaggio pazzesco: tutti i dettagli
1 min
TagssinnerAlcaraz

RIYADH (Arabia Saudita) - Gloria e tanto denaro: sono i bagagli che si riporta a casa Jannik Sinner, dopo aver vinto il Six Kings Slam, torneo che non vale per la classifica Atp, ma che mette di fronte i grandi del tennis mondiale a Riyadh nello spazio di quattro giorni. Battendo in finale il grande rivale Carlos Alcaraz, il tennista altoatesino si è portato a casa il premio di 6 milioni di dollari per il primo classificato, equivalenti a 5.145.000 euro.

L'incredibile guadagno di Sinner

Sinner si è guadagnato il ricchissimo premio giocando soltanto tre incontri (contro Tsitsipas, Djokovic e Alcaraz) che sono durati in totale tre ore e 32 minuti. Facendo i conti nel dettaglio quindi il numero 2 del mondo, aggiudicandosi il torneo a inviti in Arabia Saudita, ha guadagnato l'incredibile cifra di 24.271 euro al minuto, equivalenti a 404 euro incassati al secondo. Davvero mostruoso se si pensa che per la vittoria in un torneo del Grande Slam si guadagnano 3,2 milioni di euro, giocando partite al meglio dei 5 set e disputando 7 turni per arrivare in finale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

