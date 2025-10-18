Sinner-Alcaraz diretta Six Kings Slam: segui la finale. Tennis oggi LIVE

Una sfida ricca di significati quella in programma a Riad oggi (18 ottobre, ore 20:30 italiane circa) tra il numero 2 del mondo Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz , che ha di recente scavalcato l'azzurro nel ranking ed è ora in vetta. La finale del 'Six Kings Slam' è solo l'ennesimo capitolo di quella che è ormai conosciuta come la saga 'Sincaraz' e in palio ci sarà più dei 6 milioni di dollari destinati al vincitore di questo torneo di esibizione (l'anno scorso vinto proprio da Jannik). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:20

Montepremi assurdo a Riad: cifre da capogiro per i protagonisti

Montepremi assurdo e cifre da capogiro per i sei protagonisti del Six Kings Slam, torneo di esibizione in Arabia Saudita che ha visto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivare fino alla finale (in programma tra poco). TUTTI I DETTAGLI

20:11

Six Kings Slam, ritiro per Djokovic contro Fritz: ora c'è la finale

È terminata poco fa la finale per il terzo posto del Six Kings Slam, che ha visto Nole Djokovic ritirarsi contro Taylor Fritz dopo aver perso il primo set al tie-break. "Ma se mi volete posso venire anche il prossimo anno", ha detto scherzando il serbo al termine della partita rivolgendosi al pubblico in delirio durante la classica intervista da bordo campo. Tra poco andrà in scena la finale del torneo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

20:00

Six Kings Slam, l'omaggio di Alcaraz a Cristiano Ronaldo

Molto apprezzato in Arabia Saudita l'omaggio che Carlos Alcaraz ha voluto riservare a Cristiano Ronaldo, calciatore dell'Al-Nassr che a Riad è un'icona. È successo in occasione della semifinale vinta contro Taylor Fritz, con lo spagnolo protagonista di un'azione che ha ricordato CR7... LEGGI TUTTO

19:49

Sinner tra Riad e Vienna: c'è il tabellone dell'Atp 500 austriaco

Con Jannik Sinner impegnato a Riad per difendere il titolo nel Six Kings Slam, in Austria è stato intanto sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Vienna a cui parteciperà anche l'azzurro che ha scoperto così l'avversario da affrontare al debutto. TUTTI I DETTAGLI

19:41

Zverev frustrato per le prestazioni di Jannik e Carlos: "Non possiamo..."

Le grandi prestazioni di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz provocano un senso di frustrazione in Alexander Zverev, tedesco numero 3 del ranking Atp che nel Six Kings Slam ha perso nei quarti contro Taylor Fritz: "Non possiamo restare a guardare...". APPROFONDISCI

19:33

Tsitsipas e la previsione su Sinner e Alcaraz: "Sono sicuro che..."

Sconfitto da Jannik Sinner nei quarti del Six Kings Slam, il tennista greco Stefano Tsitsipas ha parlato dell'azzurro e di Carlos Alcaraz che sono pronti a sfidarsi per il tirolo a Riad. E sui due anche una previsione: "Sono sicuro che...". LEGGI TUTTO

19:25

I precedenti tra Sinner e Alcaraz: lo spagnolo in serie positiva

Sono 15 i precedenti nel circuito Atp tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che oggi a Riad si sfidano invece nella finale del torneo di esibizione Six Kings Slam. Il bilancio è di 10-5 in favore dello spagnolo, che ha vinto quattro delle cinque sfide andate in scena quest'anno (nelle finali di Roma e del Roland Garros e poi in quelle di Cincinnati e degli Us Open), cedendo all'azzurro solo nella finale di Wimbledon.

19:19

Jannik e Carlos dopo la 'finalina' tra Djokovic e Fritz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno a Riad nella finale del Six Kings Slam subito dopo la 'finalina' per il terzo posto, che vede ora in campo Nole Djokovic contro Taylor Fritz.

19:15

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Jannik Sinner (n.2 Atp) e il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, valida come finale del 'Six Kings Slam', sarà trasmessa in diretta streaming. TUTTI I DETTAGLI

Riad, Arabia Saudita