Sinner e i dubbi sulla Coppa Davis. Volandri aspetta il suo fenomeno ma lui in conferenza stampa non si sbilancia: "Non ho ancora deciso"
Jannik Sinner ha cominciato con una comoda vittoria il suo percorso nella seconda edizione del Six Kings Slam, evento d'esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita) di cui è campione in carica. L'azzurro ha superato all'esordio Stefanos Tsitsipas con un comodo 6-2 6-3 - in un'ora e 15 minuti - e si è regalato un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Sul suo successo c'erano pochi dubbi, specialmente considerando la stagione travagliata che sta vivendo il greco, mentre sono arrivate ottime sensazioni dalla sua performance, la prima dopo il ritiro nel match di terzo turno del Masters 1000 di Shanghai contro Griekspoor. Sinner ha detto di sentirsi pronto per gli ultimi appuntamenti della stagione, riferendosi in particolare all'ATP 500 di Vienna e alle ATP Finals di Torino. I maggiori dubbi riguardano invece la sua presenza a Bologna per le Finals di Coppa Davis.
Le parole di Sinner in conferenza
Intervenuto in conferenza stampa da Riad, tra le domande poste a Sinner ce n'è stata anche una relativa alla Davis e alle sue intenzioni. L'ex numero uno al mondo non si è sbilanciato e ha replicato con un laconico: "Non abbiamo ancora deciso". Probabilmente è davvero così e una decisione definitiva verrà presa solo più avanti, anche in base all'andamento dei prossimi tornei a cui prenderà parte. Tuttavia non si può negare che da parte di Jannik ci sia il desiderio di lasciarsi definitivamente alle spalle una stagione atipica e dedicare tutte le sue attenzioni al 2026. Chi attende con ansia la scelta definitiva è capitan Filippo Volandri. Pur consapevole di poter fare affidamento su tanti altri ottimi giocatori, da Lorenzo Musetti a Flavio Cobolli, avere o meno Sinner fa tutta la differenza.