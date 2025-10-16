Sinner e i dubbi sulla Coppa Davis. Volandri aspetta il suo fenomeno ma lui in conferenza stampa non si sbilancia: "Non ho ancora deciso"

Jannik Sinner ha cominciato con una comoda vittoria il suo percorso nella seconda edizione del Six Kings Slam, evento d'esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita) di cui è campione in carica. L'azzurro ha superato all'esordio Stefanos Tsitsipas con un comodo 6-2 6-3 - in un'ora e 15 minuti - e si è regalato un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Sul suo successo c'erano pochi dubbi, specialmente considerando la stagione travagliata che sta vivendo il greco, mentre sono arrivate ottime sensazioni dalla sua performance, la prima dopo il ritiro nel match di terzo turno del Masters 1000 di Shanghai contro Griekspoor. Sinner ha detto di sentirsi pronto per gli ultimi appuntamenti della stagione, riferendosi in particolare all'ATP 500 di Vienna e alle ATP Finals di Torino. I maggiori dubbi riguardano invece la sua presenza a Bologna per le Finals di Coppa Davis.