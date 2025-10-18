Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Sinner vince una racchetta d'oro al Six Kings Slam, Alcaraz sembra non crederci: ecco quanto vale

Dopo la finale di Riad, i media spagnoli sottolineano la reazione stupita dello spagnolo di fronte allo speciale premio ricevuto da Jannik: i dettagli
2 min

ROMA - Non solo una cifra record ma anche un premio speciale per Jannik Sinner a Riad, dove l'azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam e ha trionfato così per il secondo anno di fila. Il numero 2 del mondo ha infatti ricevuto una racchetta d'oro massiccio a grandezza naturale.

 

 

Alcaraz impressionato dalla racchetta d'oro di Sinner

"Sinner si prende il bottino" titola nella sua edizione online 'As'. Vale 250mila euro" spiega 'Marca' nella sua edizione online, sottolineando la "reazione stupita di Alcaraz" (che durante la premiazione sembra quasi non credere ai suoi occhi) e ricordando che il premio lo scorso anno andò a Rafa Nadal come riconoscimento alla sua grande carriera. Quest'anno la racchetta d'oro è toccata a Jannik e dovrà così aspettare il prossimo anno per riprovarci l'attuale numero uno del mondo, che proprio a 'Marca' ha rivelato nei giorni scorsi che gli piacerebbe "avere quella racchetta un giorno".

 

 

 

 

