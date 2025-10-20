Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Coppa Davis, il no di Sinner e la rivelazione di Bertolucci: "Lo avevamo capito già da quando..."

L'ex campione di tennis italiano, vincitore della Davis nel 1976 difende la scelta di Jannik: "L'importante per lui è farsi trovare pronto il prossimo anno"
Mentre Pietrangeli non condivide affatto la scelta di Sinner di non giocare la Coppa Davis e lo attacca duramente, Bertolucci lo difende: "Jannik Sinner è un libero professionista - dice al Tg1 - e come tale deve pensare a gestire la propria carriera. Lo avevamo capito perfettamente fin da Malaga lo scorso anno, quando per la seconda volta ha contribuito in maniera determinante a farci vincere la Coppa Davis, che quella probabilmente sarebbe stata l’ultima volta. L’importante per lui è farsi trovare pronto il prossimo anno. Forza Sinner". Sempre al Tg1 invece, Pietrangeli ha rincarato la dose dopo il primo duro commento all'Ansa: "Penso che arrivare alla maglia azzurra sia una specie di traguardo. Cosa vuol dire che l'ha vinta già due volte. Una competizione uno spera di vincerla anche 10 volte".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

